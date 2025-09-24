Selfies populistas

La gestión de José Jerí frente a la presidencia del Congreso sigue dando muestras de falta de rumbo, producto de la dedicación a congraciarse con todos para asegurar el puesto que ostenta hasta julio del 2026.

En su último intento por quedar bien con todos, al titular del Poder Legislativo –o a su equipo de asesores– se le ha ocurrido condecorar a exlegisladores. Fue así que Jerí posó para la foto entregando un “diploma de honor” a César Acuña por su pasado parlamentario. Es difícil pensar que Jerí pueda mencionar al menos una ley positiva de autoría de Acuña y es más difícil pensar que el público en general recuerde que el líder de APP haya ocupado una curul.

¿A qué responde esta ceremoniosa entrega? Jerí necesita congraciarse con APP, con quien enfrenta pugnas internas por la repartición de cupos laborales en el Congreso. En los últimos tres años, la bancada de Acuña ha manejado la planilla a su antojo y ahora Jerí ha decidido inclinar la balanza hacia sus propios intereses partidarios.

En esta nueva repartición, donde Jerí no ha querido tocar los cupos de otros grupos como Fuerza Popular (porque tienen 21 votos), APP es el más afectado. En las proyecciones del equipo de Jerí, resulta más conveniente no pelearse con los fujimoristas quienes tienen los votos para inclinar la balanza a favor de una posible censura del presidente del Congreso. Una proyección bastante irreal, debido a que a los fujimoristas no les conviene abrir el espacio para una nueva elección de la Mesa Directiva.

Pero en ese escenario, el mismo entorno de Jerí parece haber creído contentar a los apepistas con una condecoración a su máximo líder. De paso, han aprovechado para condecorar a otros excongresistas, sobre quienes –en su mayoría– también resulta difícil recordar algún logro positivo durante sus respectivas gestiones.

Así pues, la gestión de Jerí apuesta por la foto para mantener a todos de su lado. También aplicó este criterio para la firma de la autógrafa de la populista ley que autoriza el retiro de las 4 UIT de las AFP. Invitó a todos para la selfie populista.

Esto solo demuestra que estamos frente a un presidente del Congreso hipotecado y sin capacidad de gestión, lo cual se irá reflejado cada vez en la agenda legislativa. La primera señal ya está dada con el octavo retiro de las AFP, y ahora viene lo peor con las economías ilegales pululando a través de proyectos como el de José Pazo –de Somos Perú, la bancada de Jerí– que busca reabrir el Reinfo pesquero.