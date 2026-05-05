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La minería moderna y el próximo gobierno

“Hay más de 200 autorizaciones y 29 instituciones involucradas que generan una pérdida de tiempo y elevan el costo de oportunidad”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Estancamiento de proyectos auríferos y expansión de minería ilegal elevan riesgos para el sector en el país. Foto: Andina/ Referencial.
    Estancamiento de proyectos auríferos y expansión de minería ilegal elevan riesgos para el sector en el país. Foto: Andina/ Referencial.

    El capital vive en el riesgo pero muere en la incertidumbre. La minería es riesgo y quizás también aventura. A lomo de mula se han conquistado cerros y construido operaciones mineras (“el mineral sale del pecho humano”, diría Neruda en “Oda al cobre”). En otra columna rendiremos tributo a esos hombres y mujeres. La minería moderna mira atenta lo que sucede en un país desorganizado que tiene -para poner un solo ejemplo- más de 100 millones de toneladas métricas de reservas probadas de cobre, una de las más grandes del planeta. La minería moderna mira atenta el desenlace rumbo a la segunda vuelta peruana.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.