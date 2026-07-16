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La oficina de la presidenta electa o Sarratea 2

“Según la presidenta electa Keiko Fujimori, lo que se busca con esta medida es responder rápidamente a los retos del nuevo gobierno que entra en menos de un mes”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Marco Vinelli fue anunciado por Keiko Fujimori como el encargado de Fuerza Popular de liderar el proceso de transferencia. (Foto: César Campos / @photo.gec)
    Marco Vinelli fue anunciado por Keiko Fujimori como el encargado de Fuerza Popular de liderar el proceso de transferencia. (Foto: César Campos / @photo.gec)

    ¿Por qué es necesario crear una nueva instancia en el Perú cuando ya existen los mecanismos formales para realizar lo deseado?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.