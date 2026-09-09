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La política de los gestos

“Mientras el votante de la derecha buscaba que el gobierno fujimorista gobernara extrayendo el zumo ácido de la naranja, el producto en la práctica es un jugo surtido que para ese electorado resulta muy tibio”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori parece tener muy presente el hecho de que no llegó al gobierno sola. Es decir, la percepción es que se necesitaron fuerzas políticas más allá del fujimorismo para llegar a la presidencia. Los endoses recibidos en las segundas vueltas a través del tiempo, claramente, han sido premiados a nivel de puestos en el Gabinete Ministerial.

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