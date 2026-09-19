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La presidenta debe tomar el mando

“Hay futuro, pero falta afinar el norte y coger bien el timón de mando”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Keiko Fujimori ha sido víctima de su propio lema de campaña: orden. Muchos esperaban lo que la izquierda temía: mano dura, autoritarismo. Pero ya quedó demostrado que Keiko no es Alberto. Tampoco ha escenificado acciones de impacto mediático como las requisas en los penales protagonizadas por el presidente Jerí.

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