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La ruta castillista a la miseria

“Bajo el rótulo de ‘soberanía’, propone renegociar los TLC y forzar una industrialización por decreto”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Roberto Sánchez presentó una denuncia constitucional contra los jueces supremos a cargo del juicio a Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. (Foto: Archivo Agencia Andina)
    Roberto Sánchez presentó una denuncia constitucional contra los jueces supremos a cargo del juicio a Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. (Foto: Archivo Agencia Andina)

    Las denuncias de fraude y las pugnas de egos en el bloque de centroderecha han acaparado los titulares desde el 12 de abril. Sin embargo, este ruido político solo ha servido para camuflar una amenaza mayor: mientras en este espectro político se despedazan, el flanco radical de Roberto Sánchez y sus aliados avanza silenciosamente. Como advertía el editorial de El Comercio, “hay momentos en los que un país no puede darse el lujo de la dispersión”, y menos cuando lo que está en juego son los pocos pilares que aún sostienen a esta frágil democracia y economía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.