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Las falacias de la izquierda

“La apertura educativa creó una alternativa real para millones de familias frente a un sistema público que en 1990 estaba desfinanciado”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Antes de que el presidente Alberto Fujimori llegara al poder en 1990, la educación pública peruana estaba técnicamente en quiebra. El gasto en educación había caído del 3,5% del PBI a inicios de los setenta a apenas el 2,2% en 1990. Para sostener la expansión de la matrícula sin financiarla, el Estado comprimió durante dos décadas los salarios docentes: los maestros ganaban 30% más en los años setenta y 23% menos en 1990. En cinco departamentos de la sierra, menos del 55% de los niños asistía a la escuela.

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