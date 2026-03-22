El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Las “fichas” de Balcázar

“Balcázar se cree un hábil ajedrecista cuando en realidad está jugando Jenga con el país”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hasta hace unos años, toda persona medianamente informada conocía los nombres de los principales ministros. Hoy, las ceremonias de juramentación se han convertido en un desfile de ilustres desconocidos cuyos nombres ya nadie se molesta en memorizar porque desaparecen al poco tiempo, sin pena ni gloria. Quien los designa ni siquiera se toma la molestia de revisar sus antecedentes y es la prensa la que tiene que hacerle el trabajo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.