🟢LAS INQUIETUDES DE LOS UNIVERSITARIOS POR LAS ELECCIONES 2026

Estudiantes de la Universidad Científica del Sur participaron en un taller en el que compartieron sus interrogantes en torno a las elecciones generales del 2026. En el evento, organizado por IDEA Internacional, también elaboraron preguntas sobre el proceso que serán presentadas a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, en la audiencia universitaria que se llevará a cabo este viernes.

🟡LLEGADA DE ‘EL MONSTRUO’ AL PERÚ PODRÍA DEMORAR

Una jueza de Paraguay aprobó la extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, cuya defensa tiene hasta el 24 de este mes para apelar. Sin embargo, su llegada al país podría tomar más tiempo. Según el penalista Aarón Alemán, el Estado Peruano solicitó la extradición por tres motivos (delitos), pero no en un solo pedido, sino por separado. Sostuvo que, por las normas de la justicia paraguaya, deben aprobarse todos los motivos. Después ‘El Monstruo’ sería extraditado al Perú.

🔴MÁS DE OCHO MILLONES DE PERUANOS NO TERMINARON EL COLEGIO

Uno de cada tres peruanos no acabó el colegio. La cifra equivale a poco más de ocho millones de peruanos mayores de 15 años, o el 30% de ese grupo etario, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. Ese número es mayor que los niños y adolescentes matriculados en colegios públicos (6,7 mlls) y que los alumnos matriculados en escuelas privadas (2,5 mlls.), según el portal de Estadística de la Calidad Educativa del Minedu.