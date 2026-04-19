El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Las plantas del Reinfo

“Mientras persista esta zona gris será imposible construir una minería de pequeña escala verdaderamente sostenible”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina
    La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina

    Hace unos días fui invitado por un grupo de profesionales vinculados a la minería para conversar sobre la ley MAPE. Me explicaron que trabajaban para una empresa que opera una planta de tratamiento de minerales de terceros en el sur. Insistí en que cualquier discusión sobre el Reinfo y la ley MAPE debe partir de un principio básico: garantizar condiciones laborales adecuadas y prácticas que no atenten contra el medio ambiente.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.