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Los 10 números

“Los peruanos tenemos una urgencia, incentivar la inversión privada, retomar el crecimiento e impulsar una reforma del Estado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    En 1990, el Perú era un país fallido. Sumido en una crisis hiperinflacionaria y amenazado por dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, que habían tomado el control de territorios y amenazado la vida de todos los peruanos. Enfrentados al abismo, iniciamos un período de durísimo ajuste fiscal y de reformas económicas que culminarían en el capítulo económico de la Constitución de 1993. En paralelo, pacificamos el país, ganándole la guerra al terrorismo y lo que siguió fueron más de dos décadas de espectacular crecimiento económico y reducción de pobreza. Este período se conoce como el “milagro económico peruano”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.