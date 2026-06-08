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Nada ha cambiado en el Perú

“En cualquiera de los casos, el 70% del electorado les ha dicho a ambos que no quiere extremos, autoritarismos de izquierda o de derecha”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En cinco años nada ha cambiado en el Perú. Décimas más, décimas menos, vivimos exactamente la misma situación. Y con los mismos protagonistas, porque, aunque cambiáramos a Roberto Sánchez por Pedro Castillo, sería lo mismo.

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