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No habrá mandato claro para las reformas

“Fue muy sintomático que el tema de salud no fuera considerado en los debates. Los partidos no quisieron”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Para resolver los problemas estructurales del Perú, quien gane requerirá un mandato claro para aplicar las reformas necesarias. Pero, salvo excepciones parciales, no hemos visto en la campaña ni en los debates llamados claros en esa línea.

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