Ocho breves reflexiones

- El asesinato en Piura del candidato a diputado Percy Ipanaqué y el atentado contra el postulante a la presidencia Rafael Belaunde parecen no haber sido por razones políticas, sino sumarse a las víctimas cotidianas del crimen organizado. Sin embargo, en el caso del segundo, dada su notoriedad y su recurrente presencia en la zona, es probable que quienes contrataron a los sicarios supieran que era un político importante y aun así no se amilanaron.
- El escandaloso fracaso de los organizadores de los Juegos Bolivarianos no debe opacar el enorme esfuerzo de nuestros deportistas, que vienen superando ampliamente lo conseguido en la edición anterior. Pero, eso sí, no deja de ser revelador que los exitosos sean los individuos y los equipos no brillen.
- Disminuir de dos a un año la ampliación del Reinfo sería una burla. Se ha hecho ya muchas veces y cada vez con organizaciones de los mineros ilegales más envalentonadas a las que no les basta ya con la mitad de la torta y demandan que se vayan las grandes empresas mineras.
- No soy un fan pero, por lejos, el Apra -con 14 candidatos en las elecciones internas presidenciales y diversidad de opciones para cada cargo a elegir- ha demostrado ser un verdadero partido, la excepción que confirma la regla. A la vez, el resultado da cuenta de una búsqueda de cambio generacional que no es patrimonio exclusivo de ese partido.
- Delia Espinoza tenía una orden judicial para ser repuesta en su cargo, pero no pudo lograr que se cumpla, ya que el Congreso la ha inhabilitado. Es verdad que es un personaje polémico y a veces desmedido. Pero si se compara lo que le hacen con los guantes de seda con que la Junta Nacional de Justicia y el Congreso tratan a sus pares -Patricia Benavides y Tomás Gálvez-, quienes sí tienen asuntos muy serios que responder, para mí es evidente que el verdadero objetivo de los otorongos es asegurar su impunidad.
- La víspera de que Pedro Castillo fuese condenado por el golpe de Estado, Ipsos encontraba que el 54% lo desaprobaría. Respuesta consistente con otra de febrero del 2023, en la que el 51% creía que era el Congreso el que le había dado el golpe a él. Si bien no puede postular a nada, en caso de tener capacidad de endose, se convertiría en un elector importante, lo que explica por qué las diferentes facciones de la izquierda se arranchan su imagen. El asunto es relevante dado que, en la misma encuesta, un 48% no sabe aún o no quiere revelar por quién votará en el 2026.
- El fiscal Henry Amenábar fue descubierto con US$3.000 en su bolsillo, adelanto de la coima que había solicitado para favorecer a un investigado. El mismo día, el comisario Luis Guillén y cuatro suboficiales fueron detenidos por recibir y dar dinero para no cumplir con sus funciones cotidianas. Saludables capturas, pero no hechos aislados, y hay demasiadas evidencias de que la corrupción está empeorando en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
- Al empezar esta semana un hombre fue asesinado en la Av. Brasil, a pocas cuadras de la casa del presidente. El mismo día empieza una escalada de incendios en buses, supuestamente protegidos, y ya suman 20 los destruidos. Además, en la víspera, un chofer con pasajeros a bordo fue asesinado en Chorrillos. Antes de ayer el analista de data Juan Carbajal daba cuenta de que sumaban ya 295 las personas asesinadas durante este gobierno. Como era previsible, nada ha cambiado con el estado de emergencia. Es que Jerí, como antes Castillo y Boluarte, ofreció soluciones exprés imposibles de conseguir, peor aún confundiendo una herramienta con una estrategia