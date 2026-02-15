Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Operación en Cuba

La resistencia del Gobierno Cubano se basará en su capacidad de control sobre sus rehenes, mientras apela a la solidaridad internacional.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio
    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio

    Los días pasan y aún no se advierte el objetivo principal de la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Cuba. Uno puede ser una transición hacia elecciones democráticas; es decir, el fin de la dictadura. Otro, más factible, lograr cambios mientras la cúpula del Partido Comunista se mantiene en el poder. El telón de fondo es la crisis humanitaria que se expandirá por la falta de energía. El presidente Donald Trump ha dicho que el régimen está a punto de caer e hizo un llamado para negociar antes de que fuera demasiado tarde. Su par, Miguel Díaz-Canel, respondió que es posible hacerlo siempre y cuando los asuntos internos cubanos no sean parte de la agenda. Estos discursos para el público no siempre son exactos. Existen versiones encontradas sobre conversaciones secretas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Mitología sureña II
    Columnistas

    Mitología sureña II

    Operación en Cuba
    Columnistas

    Operación en Cuba

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos
    Columnistas

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos

    Los vacíos en educación
    Columnistas

    Los vacíos en educación