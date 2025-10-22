Opinar no es obligatorio

Las marmotas, los murciélagos, los osos pardos, las ardillas y las tortugas acuáticas son tan solo algunas especies del mundo animal que hibernan durante meses para preservar energía ante condiciones ambientales adversas en el mundo exterior. De la misma manera, hay personajes de la fauna de las redes sociales que hibernan durante meses –si no años– en lo que respecta a su presencia en el mundo de la opinología política. Son diferentes a nosotros, los gallos, los loros –cuya opinión nunca falta– o los camellos y osos polares –que soportan condiciones climáticas totalmente adversas, pero que siguen allí, opinando, por más costoso que sea–.

Los hibernadores, muchas veces, salen de su guarida por voluntad propia, pero muchas otras no. En una gran cantidad de casos, los hibernadores reciben mensajes hostiles de parte de grupos de presión ideologizados que ejercen tácticas de presión social. Estos grupos de presión convencen a los hibernadores –aislados de este caótico mundo– de que deben dar su opinión o tomar posición en asuntos de coyuntura nacional. Seleccionan cuidadosamente a ciertos hibernadores por el número de seguidores que tienen en redes sociales dedicadas al contenido artístico o al entretenimiento.

El problema que se suscita, entonces, es que los hibernadores que viven generalmente en su cómodo mundo de fantasía son especialmente susceptibles a la manipulación. No entienden el lenguaje del caos y se les puede convencer de salir de su guarida mediante mensajes revestidos de buenas intenciones –que, como sabemos, para la mayoría de los políticos no son más que una máscara–. Es así como vemos a ‘influencers’ de moda compartiendo publicaciones en Instagram convocando a marchas contra el gobierno bajo lemas como “Abajo Dina dictadora”. Curiosamente, tan solo unos días después, la “dictadora” fue vacada por un Congreso compuesto por lo menos por once bancadas parlamentarias. Rara vez en la historia una dictadora salió tan fácilmente del poder.

A los hibernadores quiero enviarles un mensaje: si no quieren opinar, no lo hagan. No se sientan mal por ello; están en todo su derecho. No sucumban a los grupos de presión. Si quieren opinar, enhorabuena, pero tomen conciencia de sus limitaciones y busquen informarse antes de hacerlo. La complejidad de la política peruana lo amerita. El número de seguidores que tienen en redes sociales implica una responsabilidad: es algo que ustedes han construido con mucho mérito y empeño. No traicionen a su comunidad por un impulso o por algún político o amigo ideologizado que los presione a compartir contenido que, de otro modo, no compartirían.

Si hay eventos en la política peruana que los motivan a salir voluntariamente de su hibernación, me parece genial: bienvenidos. Pero háganlo con calma y ejerzan el sentido crítico. Sobre todo es importante estar conscientes de que no van a tener una opinión formada sobre los infinitos y complejos asuntos de la política de la noche a la mañana.

Y para ti, murciélago, tortuga o ardilla sin redes sociales: si quieres salir de la hibernación, mejor hazlo de una vez, que en unos meses tendremos nuevamente la oportunidad –tan escasa, lamentablemente– de mejorar el clima. A ver si esta vez te animas a permanecer fuera de la madriguera durante más tiempo.