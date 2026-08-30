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Oportunidad perdida

“Hay mucho por destrabar, desregular y legalizar. El gobierno parece desaprovechar esta oportunidad”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El gobierno ha solicitado facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, entre otros temas. No conocemos las medidas que adoptaría. Solo sabemos qué cree que es importante.

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