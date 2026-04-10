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“Hemos vivido demasiado tiempo enfrentados los unos con los otros, mirándonos con recelo y desconfianza. Hagamos una pausa este domingo”.

    Diana Seminario
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    "Pongámonos en modo rojiblanco y quizás se da el milagro y esta vez sí hacemos historia". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Pongámonos en modo rojiblanco y quizás se da el milagro y esta vez sí hacemos historia". Ilustración: Giovanni Tazza

    En los últimos 10 años, los peruanos hemos vivido permanentemente subidos en una montaña rusa. En cada curva, pendiente y descenso sentíamos que la vida se nos iba, hasta que nos acostumbramos a estos vaivenes e incluso empezamos a perderles miedo. La indiferencia se convirtió en apatía y hartazgo. Nos cansamos de las mismas caídas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.