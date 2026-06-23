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Demora inaceptable

No hay excusa para la lentitud de las autoridades electorales en dar los resultados del balotaje.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    ComexPerú invoca a que, el candidato que resulte electo, contribuya a preservar la estabilidad democrática. | Difusión
    ComexPerú invoca a que, el candidato que resulte electo, contribuya a preservar la estabilidad democrática. | Difusión

    El domingo pasado, Colombia celebró la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales y antes de la medianoche ya tenía cerca del 99% de las actas contabilizadas y una certeza casi absoluta acerca de la identidad del ganador, Abelardo de la Espirella, del movimiento Defensores de la Patria. Ese mismo día, dos semanas después de haber pasado por ese mismo proceso, los peruanos teníamos un conteo oficial de actas que no llegaba al 99,7%. De hecho, en esa jornada, solo entraron dos de las casi 290 actas pendientes a la cuenta. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los jurados electorales especiales o de la Organización de Procesos Electorales? La información al respecto no es clara. El caso de Colombia, en materia de presteza para ofrecer resultados del sufragio a la ciudadanía, no es el único en la región. Argentina o Chile pueden proveer ejemplos parecidos. Colombia es un país con una geografía difícil, como la nuestra, y con una cantidad de electores similar. Adicionalmente, hablamos de unos comicios en los que la diferencia final en las ánforas entre los dos postulantes es inferior a un punto porcentual, igual que en nuestro país… Por lo que ninguna de esas razones puede ser esgrimida para explicar por qué allá el conteo ha avanzado rápidamente y aquí no.

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