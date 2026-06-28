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Petit comité

“Por tradición y subsistencia políticas, el fujimorismo tiene la necesidad de reconectarse con el mundo popular urbano”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Keiko Fujimori volverá a habitar Palacio de Gobierno luego de 26 años. Ha pasado mucha agua debajo del puente que transita desde la veinteañera rebelde hasta la curtida lideresa de Fuerza Popular. Tres derrotas en segunda vuelta por la mínima diferencia, 16 meses en Chorrillos, el cierre del Congreso de los 73 fujimoristas. Pero también, un matrimonio, dos hijas, las muertes de Susana y de Alberto, la distancia de Kenji, la solidaridad de Sachi, el silencio de Hiro. Volver con la banda presidencial, con la mitad del país en su contra, con la deuda de revindicar su apellido, y el DNI con el estado civil de divorciada.

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