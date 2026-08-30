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Petrocuentas pendientes

“Ninguna investigación es tan importante como la que debería responder si fue corrupción o ineptitud lo que causó el sobrecosto de la Refinería de Talara”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Un juzgado de trabajo ha recibido una demanda indemnizatoria de Petro-Perú contra uno de sus exgerentes, por beneficiar desvergonzadamente a una funcionaria que estaba por ser sancionada. El caso pasará a engrosar una lista de muchos ejemplos del manejo irresponsable, por momentos delictivo, de la empresa. El 30 de diciembre del 2025, la jefa de personal, Melissa Velásquez, fue inhabilitada por 120 días por la Contraloría General de la República (CGR). Tres días antes, sabiendo que el proceso sancionador estaba en curso, el gerente general de entonces, José Manuel Rodríguez, autorizó que Velásquez se acogiera a un programa de desvinculación voluntaria. Cuando la inhabilitaron, ya no trabajaba en Petro-Perú y tenía en su cuenta beneficios económicos improcedentes.

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