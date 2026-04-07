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¿Qué hemos aprendido? (2)

“La culpa no es de los votantes, sino de la incapacidad para generar propuestas convincentes por parte de los partidos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición e ilustración: El Comercio
    Composición e ilustración: El Comercio

    Sigo con algunas conclusiones muy provisionales de lo que hemos aprendido de la campaña electoral; por supuesto, por revisar una vez que sepamos los resultados del domingo 12.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.