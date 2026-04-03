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¿Quién pagará la cédula viva?

“El efecto más pernicioso de la cédula viva es el desincentivo económico para aquellos con verdadera vocación para la carrera magisterial militar o policial”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    En el marco del debate del Presupuesto 2025, revisamos las modificaciones que realizó el Congreso y que implicarían mayor gasto de recursos del Estado.
    En el marco del debate del Presupuesto 2025, revisamos las modificaciones que realizó el Congreso y que implicarían mayor gasto de recursos del Estado.

    Las leyes recientemente aprobadas por el Congreso que restauran la cédula viva para maestros militares y policías amenazan no solamente la estabilidad fiscal sino también la atracción y retención de talento en sus respectivas instituciones. El Gobierno debería observarlas y si fuera necesario pedirle al Tribunal Constitucional que las abrogue.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.