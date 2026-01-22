Riesgos globales, dilemas locales

Esta semana, Davos vuelve a convertirse en el epicentro del debate mundial con la reunión anual del Foro Económico Mundial. El objetivo es anticipar los grandes desafíos que se avecinan y definir prioridades comunes. En ese escenario, el Global Risks Report 2026, elaborado a partir de las respuestas de 1.564 líderes de opinión en todo el mundo, funciona como un termómetro del ánimo global y del horizonte que imaginan quienes hoy toman decisiones.

La mirada hacia el futuro está dominada por la incertidumbre. La mitad de los consultados cree que los próximos dos años estarán marcados por escenarios turbulentos, y esa proporción aumenta cuando se proyecta una década hacia adelante. Predomina la sensación de que el mundo ingresa en una etapa prolongada de volatilidad, crisis encadenadas y fragilidad estructural.

En ese contexto, el riesgo que concentra mayor preocupación es la confrontación geoeconómica. Ya no se trata solo de disputas comerciales tradicionales, sino de una lógica en la que las herramientas económicas se convierten en armas estratégicas. Sanciones, aranceles, restricciones tecnológicas, controles a la inversión y presión sobre cadenas de suministro configuran un nuevo campo de batalla. Esta dinámica no solo reordena las relaciones entre países, sino que termina filtrándose hacia dentro de las sociedades, debilitando reglas, erosionando confianzas y creando condiciones para una mayor inestabilidad política.

El mapa global de riesgos muestra un entramado complejo en el que se cruzan incertidumbre económica, conflictos armados, eventos climáticos extremos y polarización social. En América Latina, esta última aparece con particular fuerza. Para los ejecutivos de la región, la fragmentación social no es un fenómeno marginal, sino una amenaza estructural que condiciona el desarrollo.

En el caso peruano, el ránking de riesgos ubica en primer lugar al crimen y a la actividad económica ilegal, reflejo directo de la expansión de la extorsión, el narcotráfico y las economías informales que hoy marcan la vida cotidiana. En segundo lugar aparecen las carencias en servicios públicos y protección social, que abarcan educación, infraestructura y pensiones. La polarización social ocupa el tercer puesto, incluso por encima de la violencia interna y de la falta de oportunidades económicas.

Aunque el informe no menciona de manera explícita una crisis política ni el resultado de las próximas elecciones como un riesgo en sí mismo, los factores que identifica para el Perú inevitablemente se reflejarán en el proceso electoral. La polarización social, las brechas persistentes y la presencia extendida de economías ilegales no son fenómenos aislados del ámbito político; por el contrario, moldean el clima en el que los ciudadanos deciden y condicionan las narrativas que los candidatos utilizarán para conectar con el electorado. De una u otra forma, estos riesgos estructurales se expresarán en las urnas, ya sea a través del rechazo a la oferta política, del voto antisistema o de una mayor fragmentación, convirtiendo a las elecciones en un espejo de las tensiones profundas que atraviesan al país.

En el Perú, los impactos del entorno global no llegan a un terreno neutro. Encuentran un país atravesado por problemas estructurales que amplifican cualquier sacudida externa. Cuando el contexto internacional se vuelve más incierto, esas fragilidades pesan más y reducen el margen de maniobra. La inestabilidad, entonces, se magnifica dentro.

El Perú no es ajeno a esta conversación entre países. Tiene desafíos que enfrentar, pero también aprendizajes y experiencias que aportar; de hecho, estará presente en Davos participando en dos paneles oficiales. Estar en estos espacios no solo permite compartir una mirada propia, sino también recoger perspectivas, fomentar la cooperación e incorporar ideas que ayuden a gestionar y anticipar los riesgos que hoy reconfiguran el mundo.