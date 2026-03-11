El Comercio
“Seguir continuando”​

“La muerte como tragedia central es desplazada por un regodeo en ser testigos de cómo se mueven las influencias”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

    "Cuántas personas me han dicho en los últimos días que se sienten mal porque una ‘influencer’ se ha quedado sin seguidores o una periodista sin trabajo". (Foto: GEC)

    La frase en el título fue dicha por uno de los abogados defensores de Adrián Villar Chirinos sobre el pedido de prisión preventiva y la estrategia que iban a seguir durante el proceso. Esta redundancia refleja claramente nuestro sistema judicial. Podría ser su lema.

