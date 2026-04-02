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También los enanos empezaron pequeños

“Frente a este ‘escenario de consolidación’, se presenta el de ‘irrupción’, que tiene, esta semana, como principales protagonistas a Roberto Sánchez y Carlos Álvarez”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    José Carlos Requena
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    Analista político y socio de la consultora Público

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    La primera parte de la campaña está por llegar a su fin. Seguramente, no dejarán de haber movimientos hasta el minuto noventa, como lo ha demostrado Datum recientemente (América TV, 29/3/2026). Esto hace particularmente incierto el rumbo quetomará la segunda vuelta.

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