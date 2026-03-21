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Un nuevo orden en Chile

“Kast proyecta un liderazgo sobrio y pragmático, sustentado en el respeto a la ley”.

    Carlos Pareja
    Por

    Exembajador del Perú en España, Suiza, Chile y EE.UU.

    cpareja@comercio.com.pe

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    El presidente chileno, José Antonio Kast, llega a una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto destinado a frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
    El presidente chileno, José Antonio Kast, llega a una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto destinado a frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
    / Esteban Felix

    José Antonio Kast es el noveno presidente electo de Chile desde el retorno a la democracia hace 36 años, en una sucesión ininterrumpida que confirma la solidez institucional del país. Su llegada al poder no es circunstancial: es un político con trayectoria, candidato presidencial en tres ocasiones. En su primera postulación, en el 2017, marcó su irrupción en la política nacional. En la segunda, obtuvo una destacada votación y pasó a segunda vuelta, donde perdió frente a Gabriel Boric, reconociendo de inmediato su derrota y reafirmando su compromiso democrático. En esta oportunidad ha obtenido una victoria contundente que refleja un cambio de ánimo en el electorado chileno.

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