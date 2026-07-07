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Un solo paciente

“La verdadera reforma sanitaria comenzará cuando el Estado cambie la forma como se organiza para cuidar a cada persona como lo que es: un todo digno”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Un niño despierta con fiebre. Su madre lo lleva al centro de salud. No encuentra médico. La derivan al hospital. Allí esperan varias horas. Le recetan un antibiótico que no está disponible. Salen con una receta en la mano y una farmacia por encontrar.

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