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Una Carta para los próximos 25 años

“La proyección de los estados miembros de la OEA que suscribieron la Carta hacia los próximos 25 años debe basarse en reforzar su dimensión preventiva”.

    Carlos Espá
    Por

    Ministros de Relaciones Exteriores

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    Resumen

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    "Conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Interamericana no es un ejercicio de nostalgia institucional. Es una oportunidad para renovar la voluntad política que permitió su aprobación y proyectarla hacia nuevos retos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Interamericana no es un ejercicio de nostalgia institucional. Es una oportunidad para renovar la voluntad política que permitió su aprobación y proyectarla hacia nuevos retos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hace 25 años, nuestra capital fue escenario de uno de los acuerdos políticos más importantes alcanzados por las democracias de nuestro hemisferio. El 11 de setiembre del 2001, los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en una sesión especial de su Asamblea General, aprobaron la Carta Democrática Interamericana y consagraron un principio esencial: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.