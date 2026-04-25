Una huella invisible que permanece para siempre

Hay huellas que no se ven, pero cambian el destino de las personas, aunque pocas veces nos detenemos a reconocerlo. No llevan firma, no hacen ruido y permanecen en la memoria de quienes aprendieron a leer el mundo gracias a una voz paciente, a una mirada comprensiva y a una mano que sostuvo el miedo hasta convertirlo en confianza. Esa huella tiene nombre y se llama maestro.

Reconocer a un docente no es solo asegurarle una remuneración adecuada, aunque eso sea un acto necesario de justicia. También implica detenernos a mirar con atención aquello que muchas veces pasa desapercibido, su talento para enseñar, su creatividad para explicar lo complejo con sencillez, su capacidad de escuchar, su vocación constante y su compromiso diario con el aprendizaje de sus estudiantes.

En cada aula del país, desde Lima hasta la comunidad más alejada, hay maestros que llegan antes que todos y se van cuando ya no queda nadie. Preparan sus clases en casa, revisan tareas cuando el día ya terminó, buscan recursos donde parece que no los hay y conocen la historia de cada estudiante como si fuera parte de la suya; saben cuándo una palabra de aliento puede evitar que alguien se rinda y decida seguir intentando. Son quienes atraen la atención de los padres logrando la confianza por la certeza de que estarán cuidados, orientados y acompañados.

Un profesor que se entrega plenamente a su labor no solo imparte conocimientos, sino que asume su vocación como un compromiso de vida, convirtiéndose en el motor silencioso pero firme del progreso nacional; esperando tan solo el éxito de sus estudiantes para continuar afirmando su vocación. Tal entrega amerita el reconocimiento del Estado.

En esa línea se inscribe la condecoración de las Palmas Magisteriales, que distingue a quienes han destacado por su compromiso y excelencia en el aula. Reconocimiento que va más allá de una formalidad: se trata de un homenaje al mérito, a la dedicación y al profundo sentido humano que define la labor docente. Se reconoce a educadores cuya labor ha contribuido de manera directa a mejorar la calidad educativa y a formar integralmente a sus estudiantes. Se honra a quienes han realizado aportes trascendentes a la educación del Perú y se han convertido en referentes que inspiran. Y también se valora a docentes y profesionales que, desde la cotidianidad, sostienen una vocación constante y un acompañamiento cercano, porque entienden que educar es, además, cuidar, orientar y creer en el potencial de cada persona.

Revalorar al maestro es recordar que detrás de cada profesional, de cada ciudadano comprometido y de cada sueño alcanzado, hubo una persona que creyó primero, que enseñó no solo contenidos, sino valores, acompañando procesos de vida. Dignificarlo significa reconocer la importancia de su trabajo frente a la sociedad; asumir que, sin su entrega, el desarrollo cultural y científico de la nación se detendrá.

Hoy, el país necesita volver la mirada hacia sus aulas y reconocer que ahí, en el trabajo silencioso y persistente de miles de docentes, se está gestando el Perú del mañana. Porque cuando honramos a nuestros maestros no solo reconocemos su labor: reconocemos la raíz misma de nuestro futuro.