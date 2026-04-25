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Una huella invisible que permanece para siempre

“Revalorar al maestro es recordar que, detrás de cada profesional, de cada ciudadano comprometido y de cada sueño alcanzado, hubo una persona que creyó primero”.

    María Esther Cuadros Espinoza
    Por

    Ministra de Educación

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Fuente: Ministerio de Educación)
    (Fuente: Ministerio de Educación)

    Hay huellas que no se ven, pero cambian el destino de las personas, aunque pocas veces nos detenemos a reconocerlo. No llevan firma, no hacen ruido y permanecen en la memoria de quienes aprendieron a leer el mundo gracias a una voz paciente, a una mirada comprensiva y a una mano que sostuvo el miedo hasta convertirlo en confianza. Esa huella tiene nombre y se llama maestro.

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