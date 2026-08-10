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Resumen

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Terremoto en Colombia: se registran heridos y edificios derrumbados en la ciudad de Quibdó. (Captura de video).
Terremoto en Colombia: se registran heridos y edificios derrumbados en la ciudad de Quibdó. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Varias personas heridas y edificaciones derrumbadas dejó este lunes en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a buena parte de Colombia.

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