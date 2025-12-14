Un partido político ha resuelto la elección de su candidato presidencial lanzando una moneda al aire. Las elecciones primarias en Salvemos al Perú terminaron en empate y la agrupación recurrió a este inédito mecanismo para definir al ganador.

Un país fragmentado se prepara para elegir a su próximo presidente entre 37 candidatos. Algunos son políticos con amplia trayectoria, para bien o para mal, pero también hay una buena cantidad de ilustres desconocidos. Nombres nuevos con logos que se estrenan en este tipo de contiendas. Nadie sabe de dónde salieron ni qué intenciones tienen. Su origen es tan incierto como sus propuestas. Con las preferencias electorales tan atomizadas, la próxima elección presidencial amenaza con convertirse en un simbólico lanzamiento de moneda al aire. Cualquiera de los postulantes tiene opciones de alcanzar el premio mayor, incluso aquellos que ahora se encuentran en el pelotón de los NN.

La primera encuesta de intención de voto realizada por Datum para El Comercio confirma el fraccionamiento de las preferencias. Ningún candidato puede sentirse seguro. El país tampoco.

El número 37 no está escrito en piedra. El 23 de diciembre vence el plazo para que los partidos que previamente eligieron a sus representantes en elecciones internas soliciten al Jurado Nacional de Elecciones la inscripción de sus listas. Antes de llegar a esta etapa, hemos visto candidaturas que se desinflaron en el camino.

Se viene un período de tachas, inhabilitaciones y observaciones que muchos partidos no están en capacidad de superar. La informalidad, improvisación y rencillas internas han sido características comunes de muchas de las agrupaciones. Algunas ni siquiera han podido presentar listas completas en todas las jurisdicciones. No sorprendería que al menos diez queden fuera de carrera y no lleguen a aparecer en la cédula de sufragio. La tómbola electoral puede quedarse con menos participantes, pero no necesariamente con mejores opciones.