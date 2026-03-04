El Comercio
Vergonzosa repartija

“Donde hay corrupción estructurada, los valores morales van muriendo poco a poco”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    No es la primera vez. Nuevamente los peruanos absortos e indignados hemos asistido a una vergonzosa repartija que le ha causado un daño tremendo a nuestra ya alicaída democracia, porque el poder está concentrado en unas representaciones congresales que se acomodan de acuerdo a sus mezquinos intereses.

