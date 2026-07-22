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La prueba de Keiko contra la corrupción

“Keiko Fujimori hereda un país hambriento de orden y receloso de las promesas”.

    Robert Klitgaard
    Por

    Profesor universitario en la Claremont Graduate University

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    El Perú se ha convertido en el campeón mundial en atrapar presidentes corruptos. Cuatro exjefes del Estado han sido encarcelados o perseguidos. Ningún país fríe a los peces gordos con más apetito. Y, sin embargo, la podredumbre vuelve a crecer. La corrupción roba dinero, pero su robo más hondo es la esperanza: enseña a ciudadanos e inversionistas que aquí nada funciona a menos que uno conozca a alguien, le pague a alguien o le tema a alguien. He ahí la paradoja. El Perú es brillante en la autopsia y torpe en la cura.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.