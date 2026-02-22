El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal

“Trump está buscando una foto triunfal en Venezuela antes de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La visita de Trump legitimaría un régimen totalitario, y sería un premio a la represión". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La visita de Trump legitimaría un régimen totalitario, y sería un premio a la represión". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El presidente Donald Trump planea un viaje histórico a Venezuela, que sería la primera visita de un mandatario de Estados Unidos a ese país en casi 30 años. Pero hacer ese viaje antes de que la dictadura venezolana deje regresar a la líder opositora María Corina Machado sería un error terrible.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal
    Columnistas

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal

    Arde Roma
    Columnistas

    Arde Roma

    La necesidad de una profunda reforma política
    Columnistas

    La necesidad de una profunda reforma política

    La derecha versión 2026
    Columnistas

    La derecha versión 2026