Videitos vs. libros: la batalla por nuestra mente

Cuando entrevisté a la exitosa novelista española María Dueñas durante su reciente visita a la Feria del Libro de Miami, me alegró enterarme de que la primera edición de su nueva novela tiene una tirada inicial de medio millón de ejemplares. Es una gran noticia en medio de un panorama literario bastante sombrío.

Dueñas, conocida mundialmente por su novela y posterior serie de Netflix “El tiempo entre costuras”, ya ha vendido más de 10 millones de ejemplares, así que la gran apuesta de su editorial por su nueva novela, “Por si un día volvemos”, no debería sorprendernos.

Pero su nuevo libro de 544 páginas es una excepción a la regla en la era de los videos de TikTok de 15 segundos y la disminución de la capacidad de atención de la mayoría de la gente.

Un estudio reciente de la Universidad de Florida y el University College de Londres reveló que la lectura diaria por placer en Estados Unidos cayó un 40% en los últimos 20 años.

El declive de la lectura en Estados Unidos, que según mis amigos editores se da en menor medida en América Latina, no es un tema menor. Es una amenaza para la salud mental y la democracia, entre otras cosas.

Estar mirando videos de TikTok o Instagram que intentan explicar la geopolítica mundial o cualquier otro tema complejo en 15 segundos reduce nuestra capacidad de atención, simplifica la realidad y nos atrofia el cerebro.

Cuantos más videos vemos, menos tiempo tenemos para pensar, y más vulnerables somos a las noticias falsas o a ser manipulados por charlatanes. Cuando uno lee un libro o un artículo periodístico, puede parar y pensar si está de acuerdo con el autor; cuando uno ve un video, rara vez aprieta el botón de “pausa” para reflexionar sobre lo que escucha.

Según varios estudios, la capacidad de atención de las personas cayó de forma brutal desde que el iPhone salió al mercado en el 2007.

La profesora Gloria Mark, de la Universidad de California en Irvine, descubrió que el tiempo promedio de concentración frente a una pantalla cayó de 2.5 minutos en el 2004 a unos 47 segundos en la actualidad.

Otro estudio de Elizabeth Dworak, de la Universidad de Northwestern, muestra que el coeficiente intelectual de las personas bajó en las últimas dos décadas. Parece ser que cuanto más cae nuestra capacidad de atención, menos usamos la cabeza.

La mayoría de los videos de TikTok e Instagram, que se han convertido en la principal fuente de noticias para la mayoría de la gente, no se basan en la realidad, sino en versiones de segunda o tercera mano de la realidad, afirma la revista.

Todo lo anterior me hace volver a mi conversación con Dueñas y al declive de la lectura. Sorprendentemente, la autora se mostró bastante optimista sobre el futuro de los libros.

“Los jóvenes están leyendo, te lo dicen ellos y te lo corroboran las propias editoriales”, me dijo la autora. Existe un nuevo fenómeno de novelas escritas por autores jóvenes para un público joven, principalmente novelas románticas dirigidas a muchachas, explicó.

Dueñas me contó que recientemente estuvo en ferias del libro en Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, “y ves a chicos jóvenes haciendo cola desde las 7 de la mañana, sentados en el suelo”, esperando a su autor favorito. Es un “fenómeno fan que ha pillado por sorpresa incluso a la industria del libro, y que me parece buenísimo”, me señaló.

Puede ser, pero me pregunto si esos jóvenes leyeron los libros de sus autores favoritos, o si solo vieron su versión en Netflix. A menos que las escuelas prohíban los teléfonos inteligentes y los padres reduzcan la adicción de sus hijos a las redes sociales, me temo que el promedio de capacidad de atención –y quizás de inteligencia– seguirá cayendo.

