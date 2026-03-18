Votar por la democracia

Dentro de unos días vamos a votar. Felizmente, porque ante tanta crisis política como haber tenido casi 10 presidentes en la última década, con exmandatarios condenados y procesados, y además con la corrupción existente y la rampante repartija del poder, que los peruanos vayamos a votar suena a música celestial.

Claro, ante la incertidumbre y la cantidad de grupos políticos en contienda, la votación será muy dispersa, y aunque parece ser, como señalan las tendencias en las encuestas, que el círculo de potenciales presidenciables se está cerrando en seis candidatos, no olvidemos el preocupante escenario en el que aproximadamente el 36,7% del electorado no sabe todavía por quién votar.

El panorama de más de 30 partidos que se refleja en una cédula electoral –que más parece un mantel de mesa– es como una selva frondosa donde no se puede ver con claridad la luz. Pero, a pesar de todo, nos queda un resquicio a sabiendas de que el 12 de abril, y hasta que el JNE dé su veredicto, sabremos quiénes han pasado a la segunda vuelta que, según algunos, sería muy polarizada.

Las encuestas nos marcan tendencias según se mueva la voluntad ciudadana. Creo que, para salir del atolladero político en que nos encontramos, el nuevo gobierno, el Parlamento y diversos representantes de la sociedad civil deben crear al menos consensos mínimos sobre todo para afrontar problemas relacionados con la seguridad ciudadana, corrupción, mejora de la educación y la salud, reducción de la pobreza, servicios básicos para todos e infraestructura de la mejor calidad.

Tenemos que lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el social, con la finalidad de superar la brecha de la desigualdad que, a pesar del crecimiento económico, es un tema pendiente.

Si bien la democracia es una combinación de consenso y disenso, más allá de nuestras diferencias, los peruanos merecemos tener un Estado democrático y social de derecho, con una agenda integral que nos permita salir del hoyo en que nos encontramos.

Esta no es solo una tarea del próximo gobierno y del Congreso, así como de otros poderes del Estado, sino también de la sociedad civil, de todos los peruanos.

Como en alguna oportunidad dijo Nelson Mandela, estas palabras que bien se pueden aplicar a nuestro caso: “Si queremos dar forma a nuestro futuro, debemos superarnos a nosotros mismos”.