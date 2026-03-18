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Votar por la democracia

“Tenemos que lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el social, con la finalidad de superar la brecha de la desigualdad”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

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