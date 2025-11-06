Conferencia provechosa

La edición 63 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que culmina hoy, ha sido escenario de exposiciones dignas de destacar. Entre ellas, la del presidente José Jerí, cuya sola asistencia al encuentro marca una diferencia con respecto de su antecesora en el cargo, Dina Boluarte, quien, fiel a su vocación de opacidad ante la opinión pública, rehuyó las invitaciones que se le cursaron para clausurar las dos últimas conferencias. El actual jefe del Estado, en efecto, abordó algunas materias que coinciden con la inquietud de gran parte de la población en este momento. En particular, la de la seguridad ciudadana. El anuncio de que se priorizará el presupuesto dedicado a proveerla fue bien recibido por la concurrencia. Pero, claro, el cumplimiento de ese compromiso le será exigido sin duda en el futuro inmediato, y de ello dependerá que la relativa aprobación que ha cosechado en las primeras encuestas se sostenga por los próximos meses.

No fue la suya, además, la única intervención que tuvo acogida. La de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, tajante en su condena a los populismos y las cancelaciones a las que son afectos los oficiantes de la corrección política, fue también muy aplaudida y vibrante. Cabe destacar, asimismo, la participación de algunos expositores de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE que sugieren que el involucramiento de las nuevas generaciones en la actividad política del país no se limitará a marchas y demandas de echar todo abajo.

Los temas, por otro lado, no se circunscribieron al ámbito de interés estrictamente empresarial. Asuntos como la reforma del sistema de justicia o la atención a los servicios básicos que demanda la gente de a pie ocuparon un lugar relevante en la agenda de estos tres días. Es de lamentar, eso sí, que, tratándose de un CADE ‘electoral’ –es decir, que se celebra solo unos meses antes de las elecciones generales–, la mayoría de los postulantes a la presidencia invitados haya desistido de participar. Como se sabe, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Carlos Álvarez (País para Todos) y, en la hora nona, Mario Vizcarra (Perú Primero) dejaron pasar la oportunidad de exponer el plan de acción que tienen en mente si saliesen elegidos. Más allá de los pretextos que cada uno de ellos pueda haber dado para no acudir, la impresión que han dejado es que no quisieron responder preguntas. Sí comparecen hoy frente al auditorio de CADE, en cambio, los aspirantes presidenciales Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López Chau (Ahora Nación), y habrá que escuchar con atención lo que proponen, a manera de corolario de un evento que, más que otras veces, ha resultado positivo.