La lección de Velarde

El presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, está próximo a cumplir 20 años en el cargo y la opinión acerca de su gestión es prácticamente una aclamación unánime. El Perú, en efecto, ha mantenido en casi dos décadas un nivel de inflación envidiable para el resto de la región. Ni siquiera durante la epidemia del COVID-19 la estabilidad monetaria fue un riesgo en nuestro país y eso es mucho decir en comparación incluso con lo que ocurrió en algunos lugares del mundo desarrollado.

Velarde es conocido por mantener en general un perfil bajo, muy adecuado en quien ostenta una responsabilidad como la suya, y en consecuencia no ofrece entrevistas con frecuencia. Esta semana, sin embargo, hizo una excepción con el programa de streaming argentino “La Voz en Vivo”; y, ante las preguntas del panel que lo entrevistó, nos recordó cuáles han sido los elementos centrales de su éxito.

La clave de todo es conocida, pero conviene repetirla a tan poco tiempo de un nuevo proceso electoral: una época en la que la demagogia suele atropellar sin miramientos la lógica económica. Nos referimos a la absoluta independencia de la que debe gozar el ente emisor frente al poder político, un principio que está inequívocamente expresado en la Constitución de 1993. Unos años antes, durante la primera administración de Alan García, los peruanos aprendimos dolorosamente lo que sucede cuando un banco central sumiso financia el populismo del gobierno de turno.

Incluso ante quienes sostienen que la tarea del BCR supone también un esfuerzo por evitar los sobresaltos en el tipo de cambio, Velarde dice: “Nuestro compromiso es con la inflación, no con el tipo de cambio”. De hecho, de acuerdo con sus cálculos, este año el aumento de precios no habrá excedido en nuestro país el 1,5%, lo que constituye un logro inédito en más de una década.

En la entrevista, Velarde reflexiona también sobre lo que nos ha costado en materia de crecimiento económico la inestabilidad política que padecemos desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, en el 2018 (desde entonces, seis presidentes se han sucedido en Palacio de Gobierno). Pero esa es una circunstancia que escapa a su responsabilidad. En realidad, el único antídoto del que disponemos ante esa volatilidad es, precisamente, la permanencia de un profesional tan serio como él al frente del BCR. Y desde aquí solo podemos hacer votos por que decida prolongarla.