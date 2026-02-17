Inicio
Otra vez

El presidente Jerí y el Congreso comparten responsabilidades en el desaguisado que podría terminar hoy.

    "José Jerí ha hecho todos los méritos para llegar a este punto, pero fue una decisión del Congreso colocarlo en la posición que le permitió comportarse de esa manera". (Foto: Presidencia)

    En un pleno extraordinario el Congreso considerará hoy, reunidas en una sola, las siete mociones de censura a José Jerí como presidente del Legislativo. De prosperar, la iniciativa bastaría en opinión de algunos para removerlo del cargo que ostenta actualmente en el Ejecutivo. Pero no son pocos los constitucionalistas que sostienen, en cambio, que el camino para alcanzar ese fin tendría que ser el de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Mientras la primera figura requiere solo los votos de la mayoría de una sesión parlamentaria con quórum, la segunda exige 87 votos. Si se inclinan por la censura, la suerte del mandatario está echada, pues los conteos oficiosos de congresistas a favor de bajarle el dedo indican que su número supera ya largamente el necesario.

