Injustificada celeridad para Cerrón

El TC programó en tiempo récord una audiencia para el prófugo fundador de Perú Libre, mientras otros casos esperan años.

    Vladimir Cerrón habló vía Zoom en el evento trasmitido en vivo por Facebook por Perú Libre.
    Hoy el Tribunal Constitucional (TC) sesionará para analizar el recurso de habeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, quien busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Lo cuestionable no es solo que el prófugo —que lleva más de dos años huyendo de la justicia— pretenda obtener amparo constitucional para continuar su campaña presidencial, sino también la velocidad inusitada con la que el TC ha procesado su solicitud, mientras miles de ciudadanos esperan meses o años para ser atendidos.

