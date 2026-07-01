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Un Gabinete a la altura del país

Los nuevos ministros deben ser personas probas, capaces y con una trayectoria sin objeciones.

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    Keiko Fujimori brindó sus primeras declaraciones conocidos los resultados de la ONPE al 100%. (Canal N)
    Keiko Fujimori brindó sus primeras declaraciones conocidos los resultados de la ONPE al 100%. (Canal N)

    Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú tras una de las elecciones más reñidas de la historia reciente. El margen estrecho de su victoria no es un detalle menor: es un mandato que exige prudencia, amplitud y, sobre todo, resultados. La instalación de su primer Gabinete Ministerial será la primera señal real de hacia dónde se dirige su gobierno, y el país hará bien en juzgarla no por la procedencia política de quienes lo integren, sino por la calidad de las personas elegidas.

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