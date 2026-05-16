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Una cumbre para entendernos

El Día1 Summit de este año permitió acercar puntos de vista en momentos de intensa polarización política.

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    Panel Día1 Summit | Foto: Hugo Pérez
    Panel Día1 Summit | Foto: Hugo Pérez

    Este jueves se celebró la edición 2026 del Día1 Summit de El Comercio, que cada año congrega a altos ejecutivos, líderes gremiales, políticos y analistas para intercambiar ideas sobre la coyuntura. Pese a que se trató de su tercera edición, fue la primera vez que este evento tuvo lugar en medio de una elección presidencial, por lo que inevitablemente el tema político marcó el compás de las intervenciones. Y aunque los expositores provenían de distintos rubros e incluso orillas ideológicas, hay algunas conclusiones generales que pueden extraerse del encuentro.

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