1925: Fiesta periodística

Celebrando el cumpleaños del señor Andrés Avelino Aramburú, director de “Mundial”, los redactores y empleados de la revista lo agasajaron con un suntuoso banquete en el hotel Bolívar, fiesta a la que concurrieron distinguidos periodistas y escritores. La manifestación se caracterizó por las demostraciones de afecto y simpatía al señor Aramburú, reinando un vivo entusiasmo cordial. Al servirse la champaña, el señor L. Alberto Sánchez ofreció el agasajo con frases de elevado aprecio al director de “Mundial”, quien agradeció la manifestación con un breve y emocionado discurso.