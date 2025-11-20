1925: La momia de Tut-Ank-Hamon

Ha quedado expuesta la cara de Tut-Ank-Hamon, pero es imposible extraer a la momia del ataúd al que se haya pegado. Tampoco se puede aplicar rayos X porque hay numerosos objetos de oro que harían inútil esa operación. Una especie de combustión espontánea ha destruido los vendajes disminuyendo el espesor de la piel y de los tejidos subyacentes. Esta circunstancia ha permitido apreciar la edad que el rey tenía al tiempo de morir, que se estima con bastante seguridad en 18 años, lo cual se confirma por su constitución corporal y por las efigies y estatuas del soberano.