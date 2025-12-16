Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: La vida económica alemana
Resumen de la noticia por IA
1925: La vida económica alemana

1925: La vida económica alemana

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La economía alemana avanza lentamente con éxito apreciable, saliendo del caos de 1923. En 1924, mejoró la producción de ciertas industrias, aunque otras han de luchar con las circunstancias desfavorables para la venta, como son la escasez del crédito y ventas obstaculizadas por la deficiente capacidad adquisitiva del país. La industria de herramientas, de las más importantes, estaba ocupada en febrero con solo 75% de su capacidad de producción. Los elevados impuestos han crecido el interés del dinero y los altos gastos de transporte dificultan la competencia con el extranjero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC