1925: La vida económica alemana

La economía alemana avanza lentamente con éxito apreciable, saliendo del caos de 1923. En 1924, mejoró la producción de ciertas industrias, aunque otras han de luchar con las circunstancias desfavorables para la venta, como son la escasez del crédito y ventas obstaculizadas por la deficiente capacidad adquisitiva del país. La industria de herramientas, de las más importantes, estaba ocupada en febrero con solo 75% de su capacidad de producción. Los elevados impuestos han crecido el interés del dinero y los altos gastos de transporte dificultan la competencia con el extranjero.