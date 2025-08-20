1925: Noticias del plebiscito

Los funcionarios peruanos que viven a bordo del Ucayali, al ancla en Arica, vienen efectuando una serie de conjeturas respecto a la extremada reserva del general Pershing durante los últimos días. Solamente se sabe que está empecinado en la tarea de lograr equidad para el plebiscito, pero los acontecimientos, lamentablemente, no garantizan que esto ocurra. Por otra parte, sondeos de nuestros compatriotas indican que al momento ya hay más peruanos que chilenos votantes tanto en Tacna como en Arica. H.L.M.