Hace 100 años

1925: Patriótica publicación
1925: Patriótica publicación

1925: Patriótica publicación

Acaba de publicar Federico Barreto un pequeño libro, profusamente ilustrado, quo lleva por título: “Frente al Morro. La vida en el “ Ucayali”. Es un relato de la vida en la nave plebiscitaria, y sobre él no hemos de insistir; nos limitamos a señalar su aparición, porque libros de esa tendencia deben ser leídos por todos y no simplemente conocerse al través de una descripción ligera. Pero la lectura del ameno libro de Barreto nos ha sugerido impresiones, ha evocado recuerdos, ha impuesto en nuestro espíritu la necesidad de unir nuestra voz al coro de la admiración nacional.

