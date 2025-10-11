1925: Por Palacio

El presidente Leguía salió de Palacio para asistir a las honras celebradas en Santo Domingo en memoria del mariscal Cáceres. De regreso recibió a la representación de Arequipa, que fue a entregarle una medalla de oro con inscripciones alusivas por encargo de los comités del Partido Democrático Reformista de esa región. Se cambiaron discursos adecuados entre el diputado, señor Mateo M. de Cossío, que presidió la delegación, y el señor Leguía. Enseguida, conferenció el jefe del Estado con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; y poco después con el ministro de Relaciones Exteriores.