1926: Atropellados por autos

A las 3:30 de la tarde de ayer, se produjo un accidente desgraciado en la calle de la Merced, como consecuencia de que el menor llamado Andrés Jaime fue atropellado por el auto particular número 1840. El menor resultó con algunas lesiones en el cuerpo, por lo que se le remitió a la asistencia pública, donde se le curó de primera intención por el interno de guardia. En la Plaza de Armas el automóvil del servicio cogió al menor Camilo Víctor Borguet, quien resultó con varias lesiones en el cuerpo. En la calle de La Riva, don Soletier Sifuentes fue alcanzado por el automóvil del servicio público, signado con el número 60.

A las 3:30 de la tarde de ayer, se produjo un accidente desgraciado en la calle de la Merced, como consecuencia de que el menor llamado Andrés Jaime fue atropellado por el auto particular número 1840. El menor resultó con algunas lesiones en el cuerpo, por lo que se le remitió a la asistencia pública, donde se le curó de primera intención por el interno de guardia. En la Plaza de Armas el automóvil del servicio cogió al menor Camilo Víctor Borguet, quien resultó con varias lesiones en el cuerpo. En la calle de La Riva, don Soletier Sifuentes fue alcanzado por el automóvil del servicio público, signado con el número 60.